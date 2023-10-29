Ворог накопичує "Калібри", готуючись до масштабного обстрілу — ВМС ЗСУ

Пуск "Калібрів". Фото: росЗМІ

Росія накопичує "Калібри" для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів. Військові моряки кажуть, що саме через це зараз РФ не використовує ракети морського базування.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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"Така думка дійсно є. Ворог намагається накопичувати кількість ракет. Пауза уже дуже суттєва. Також хочу зазначити, що завантаження "Калібрів" Чорноморського флоту відбувається тільки у тимчасово окупованому Севастополі", — сказав військовий.

Дмитро Плетенчук також зауважив, що інфраструктура Чорноморського флоту РФ побудована таким чином, що завантаження ракетоносіїв "Калібрами" можливе тільки у тимчасово окупованому Севастополі. Наразі у Новоросійську, куди Росія перебазувала більшість кораблів, такої можливості немає. Ба більше, там навіть недостатньо причального фронту для усіх одиниць. Побудувати його швидко не вдасться.

Також речник ВМС ЗСУ прокоментував і подальші перспективи Чорноморського флоту окупантів.

"Ідеально їм поставити пам’ятник своїм кораблям і вчергове затопити їх. Як вони уже це робили раніше, але поки до них це не доходить, тому ми будемо їм у цьому допомагати", — зауважив речник.

Щодо ситуації в Азовському морі, Дмитро Плетенчук каже, що там все "стабільно" — Росія краде метал та зерно на окупованих територіях і вивозить.

"Все узбережжя Азовського моря окуповано. Ми спостерігаємо, як росіяни обкрадають наші території, вивозячи звідти метал та збіжжя", — сказав Дмитро Плетенчук.

Додамо, сьогодні, 29 жовтня, рівно рік, як Україна вперше атакувала російський флот у тимчасово окупованому Севастополі. Українцям вдалося наростити безпілотний морський флот та бити ним по ворогу.

Нагадаємо, упродовж останніх двох місяців Україна регулярно завдавала ефективних ударів по об’єктах "другої армії світу" на території тимчасово окупованого Криму, вивівши з ладу ВДК "Мінськ", патрульний корабель "Павел Державин", буксир "Николай Муру" та кілька аналогічних плавзасобів супротивника, зокрема й частково зруйнувавши штаб ЧФ РФ у Севастополі.

Також ми писали, що росіяни намагаються зупинити рух тимчасовими гуманітарними коридорами у Чорному морі, використовуючи на цьому напрямку тактичну авіацію. Таким чином вони намагаються створити штучну продовольчу кризу у світі та посилити власний експорт зерна.