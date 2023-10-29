Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Враг накапливает "Калибры", готовясь к масштабным обстрелам — ВМС ВСУ arrow

Враг накапливает "Калибры", готовясь к масштабным обстрелам — ВМС ВСУ

29 октября 2023 12:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Враг накапливает "Калибры" готовясь к масштабным обстрелам - ВМС ВСУ
Пуск "Калибров". Фото: росСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Россия накапливает "Калибры" для ударов по критически важной инфраструктуре Украины с наступлением холодов. Военные моряки говорят, что именно поэтому сейчас РФ не использует ракеты морского базирования.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

"Такое мнение действительно есть. Враг пытается накапливать количество ракет. Пауза уже очень существенная. Также хочу отметить, что загрузка "Калибров" Черноморского флота происходит только во временно оккупированном Севастополе", — сказал военный.

Дмитрий Плетенчук также отметил, что инфраструктура Черноморского флота РФ построена таким образом, что загрузка ракетоносителей "Калибрами" возможна только во временно оккупированном Севастополе. В Новороссийске, куда Россия перебазировала большинство кораблей, такой возможности нет. Более того, там недостаточно причального фронта для всех единиц. Построить его быстро не удастся.

Также спикер ВМС ВСУ прокомментировал и дальнейшие перспективы Черноморского флота оккупантов.

"Идеально им поставить памятник своим кораблям и в очередной раз затопить их. Как они уже это делали раньше, но пока до них это не доходит, поэтому мы будем им в этом помогать", — отметил спикер.

Относительно ситуации в Азовском море Дмитрий Плетенчук говорит, что там все "стабильно" — Россия ворует металл и зерно на оккупированных территориях и вывозит.

"Все побережье Азовского моря оккупировано. Мы наблюдаем, как россияне обворовывают наши территории, вывозя оттуда металл и зерно", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Добавим, сегодня, 29 октября, ровно год, как Украина впервые атаковала российский флот во временно оккупированном Севастополе. Украинцам удалось нарастить беспилотный морской флот и бить по врагу.

Напомним, в течение последних двух месяцев Украина регулярно наносила эффективные удары по объектам "второй армии мира" на территории временно оккупированного Крыма, выведя из строя БДК "Минск", патрульный корабль "Павел Державин", буксир "Николай Муру" и несколько аналогичных плавсредств противника, в том числе и частично разрушив штаб ЧФ РФ в Севастополе.

Также мы писали, что россияне пытаются остановить движение временными гуманитарными коридорами в Черном море, используя тактическую авиацию. Таким образом, они пытаются создать искусственный продовольственный кризис в мире и усилить собственный экспорт зерна.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме