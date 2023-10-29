Враг накапливает "Калибры", готовясь к масштабным обстрелам — ВМС ВСУ

Пуск "Калибров". Фото: росСМИ

Россия накапливает "Калибры" для ударов по критически важной инфраструктуре Украины с наступлением холодов. Военные моряки говорят, что именно поэтому сейчас РФ не использует ракеты морского базирования.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Такое мнение действительно есть. Враг пытается накапливать количество ракет. Пауза уже очень существенная. Также хочу отметить, что загрузка "Калибров" Черноморского флота происходит только во временно оккупированном Севастополе", — сказал военный.

Дмитрий Плетенчук также отметил, что инфраструктура Черноморского флота РФ построена таким образом, что загрузка ракетоносителей "Калибрами" возможна только во временно оккупированном Севастополе. В Новороссийске, куда Россия перебазировала большинство кораблей, такой возможности нет. Более того, там недостаточно причального фронта для всех единиц. Построить его быстро не удастся.

Также спикер ВМС ВСУ прокомментировал и дальнейшие перспективы Черноморского флота оккупантов.

"Идеально им поставить памятник своим кораблям и в очередной раз затопить их. Как они уже это делали раньше, но пока до них это не доходит, поэтому мы будем им в этом помогать", — отметил спикер.

Относительно ситуации в Азовском море Дмитрий Плетенчук говорит, что там все "стабильно" — Россия ворует металл и зерно на оккупированных территориях и вывозит.

"Все побережье Азовского моря оккупировано. Мы наблюдаем, как россияне обворовывают наши территории, вывозя оттуда металл и зерно", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Добавим, сегодня, 29 октября, ровно год, как Украина впервые атаковала российский флот во временно оккупированном Севастополе. Украинцам удалось нарастить беспилотный морской флот и бить по врагу.

Напомним, в течение последних двух месяцев Украина регулярно наносила эффективные удары по объектам "второй армии мира" на территории временно оккупированного Крыма, выведя из строя БДК "Минск", патрульный корабль "Павел Державин", буксир "Николай Муру" и несколько аналогичных плавсредств противника, в том числе и частично разрушив штаб ЧФ РФ в Севастополе.

Также мы писали, что россияне пытаются остановить движение временными гуманитарными коридорами в Черном море, используя тактическую авиацию. Таким образом, они пытаются создать искусственный продовольственный кризис в мире и усилить собственный экспорт зерна.