Кораблі РФ зникли з Чорного моря — деталі

Російський військовий корабель. Фото: УНІАН

У понеділок, 20 листопада, після тривалого шторму у Чорному морі Росія тримає залишки бойових кораблів у бухтах тимчасово окупованого Криму. Проте у Середземному морі на чергуванні стабільно залишається ракетоносій.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі, серед яких ракетоносій з вісьмома "Калібрами".

Нагадаємо, останні атаки ЗСУ на Чорноморський флот РФ виявилися вкрай ефективними. Через них Росія почала переміщувати кораблі вглиб, на територію своєї країни, а саме в порт міста Туапсе в Краснодарському краї.

Також ми писали, що Російська Федерація майже два місяці зовсім не використовувала "Калібри", атакуючи територію України. Найімовірніше, ворог робить запас ракет напередодні зимового періоду, аби вдарити ними по критичній інфраструктурі.

Додамо, очікувати, що взимку крижані брили заважатимуть росіянам виводити ракетоносії у Чорне море, не варто. Вплив на ситуацію має лише тривалість світлового дня.