Зима не вплине на активність ворога у Чорному морі, — Плетенчук

Речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Очікувати, що взимку крижані брили заважатимуть росіянам виводити ракетоносії у Чорне море, не варто. Вплив на ситуацію має лише тривалість світлового дня.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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"Єдине, що впливає — це досить короткий день. Це розширює можливості для застосування зброї у нічний час. Але, враховуючи те, що ми пережили минулу зиму і набули певного досвіду, то цієї зими ми підготовлені краще", — пояснив речник ВМС.

Дмитро Плетенчук також зазначив, що це вже не перша зима в таких умовах, а Україна набула відповідного досвіду та нових бойових спроможностей. За його словами, ця зима має пройти трішки легше.

Нагадаємо, останні атаки ЗСУ на Чорноморський флот РФ виявилися вкрай ефективними. Через них Росія почала переміщувати кораблі вглиб, на територію своєї країни, а саме в порт міста Туапсе в Краснодарському краї.

Також ми писали, що Російська Федерація майже два місяці зовсім не використовувала "Калібри", атакуючи територію України. Найімовірніше, ворог робить запас ракет напередодні зимового періоду, аби вдарити ними по критичній інфраструктурі.

Додамо, що упродовж останніх кількох місяців Україна провела низку успішних операцій у тимчасово окупованому Криму. Це змушує ворога шукати альтернативні місця для базування власного військового флоту, проте наразі їм це вдається складно.