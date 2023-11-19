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Зима не повлияет на активность врага в Черном море, - Плетенчук

19 ноября 2023 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Зима не повлияет на активность врага в Черном море, - Плетенчук
Спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Ожидать, что зимой ледяные глыбы будут мешать россиянам выводить ракетоносители в Черное море, не стоит. Влияние на ситуацию имеет только продолжительность светового дня.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Единственное, что влияет — это довольно короткий день. Это расширяет возможности для применения оружия в ночное время. Но, учитывая то, что мы пережили прошлую зиму и приобрели определенный опыт, то этой зимой мы подготовлены лучше", — пояснил представитель ВМС.

Дмитрий Плетенчук также отметил, что это уже не первая зима в таких условиях, а Украина приобрела соответствующий опыт и новые боевые способности. По его словам, эта зима должна пройти немного легче.

Напомним, последние атаки ВСУ на Черноморский флот РФ оказались крайне эффективными. Из-за них Россия начала перемещать корабли вглубь, на территорию своей страны, а именно в порт города Туапсе в Краснодарском крае.

Также мы писали, что Российская Федерация почти два месяца ни разу не использовала "Калибры", атакуя территорию Украины. Скорее всего, враг создает запас ракет в преддверии зимнего периода, чтобы ударить ими по критической инфраструктуре.

Добавим, что за последние несколько месяцев Украина провела ряд успешных операций во временно оккупированном Крыму. Это заставляет врага искать альтернативные места для базирования собственного военного флота, однако им это удается сложно.

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