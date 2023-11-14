Україна вдало витісняє Чорноморський флот РФ з Криму, — Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Associated Press

Протягом останніх кількох місяців Україна провела низку успішних операцій у тимчасово окупованому Криму. Це змушує ворога шукати альтернативні місця для базування власного військового флоту, проте наразі їм це вдається складно.

Про це на Раді міністрів ЄС із зовнішніх відносин у Брюсселі повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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За його словами, РФ намагається "заховати" кораблі у тимчасово окупованій Грузії, проте зазначив, що звідти росіянам також доведеться найближчим часом передислоковуватися.

"Це є порушенням суверенітету та територіальної цілісності Грузії і демонструє, як далеко Росія хоче зайти, щоб досягти військових цілей в Україні. Але також це демонструє, що українці були успішними в атаках на військово-морські об’єкти в Криму, тож Росія шукає альтернативи. Це демонструє здобутки, яких досягли українці, атакуючи російський військовий флот", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Збройні сили України за період повномасштабного вторгнення успішно знищують Чорноморський флот РФ. Українським бійцям вдалося пошкодити та знищити 25 російських військових кораблів.