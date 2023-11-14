Украина удачно вытесняет Черноморский флот РФ из Крыма, — Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Associated Press

В последние несколько месяцев Украина провела ряд успешных операций во временно оккупированном Крыму. Это заставляет врага искать альтернативные места для базирования собственного военного флота, однако им это удается сложно.

Об этом на Совете министров ЕС по внешним отношениям в Брюсселе сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, РФ пытается "спрятать" корабли во временно оккупированной Грузии, однако отметил, что оттуда россиянам также придется в ближайшее время передислоцироваться.

"Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и демонстрирует, как далеко Россия хочет зайти, чтобы достичь военных целей в Украине. Но также это демонстрирует, что украинцы были успешными в атаках на военно-морские объекты в Крыму, поэтому Россия ищет альтернативы "Это демонстрирует достижения, которых достигли украинцы, атакуя российский военный флот", — сказал Столтенберг.

Напомним, Вооруженные силы Украины за период полномасштабного вторжения успешно уничтожают Черноморский флот РФ. Украинским бойцам удалось повредить и уничтожить 25 российских военных кораблей.