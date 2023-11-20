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Корабли РФ исчезли из Черного моря — детали

20 ноября 2023 10:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Корабли РФ исчезли из Черного моря — детали
Российский военный корабль. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В понедельник, 20 ноября, после продолжительного шторма в Черном море Россия держит остатки боевых кораблей в бухтах временно оккупированного Крыма. Однако в Средиземном море на дежурстве стабильно остается ракетоноситель.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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  • в Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве 2 корабля, среди которых ракетоноситель с восемью "Калибрами".

Напомним, последние атаки ВСУ на Черноморский флот РФ оказались крайне эффективными. Через них Россия начала перемещать корабли вглубь, на территорию своей страны, а именно в порт города Туапсе в Краснодарском крае.

Также мы писали, что Российская Федерация почти два месяца совсем не использовала "Калибры", атакуя территорию Украины. Скорее всего, враг делает запас ракет в преддверии зимнего периода, чтобы ударить ими по критической инфраструктуре.

Добавим, ожидать, что зимой ледяные глыбы будут мешать россиянам выводить ракетоносители в Черное море, не стоит. Воздействие на ситуацию имеет только продолжительность светового дня.

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