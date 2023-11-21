Боевая авиация — самая большая угроза для Украины в Черном море, — Плетенчук

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Российская армия на юге усилила влияние стратегической авиации. Самолеты все чаще поднимаются в воздух для "контроля за ситуацией" над Черным морем после значительной потери боевого флота. Таким образом они пытаются также оказывать давление на гражданские суда, идущие по гуманитарным коридорам.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Единственная проблема, которая остается и о которой мы постоянно напоминаем, — это присутствие над нашей акваторией российских самолетов. Эта проблема пока достаточно существенная, в первую очередь их деятельность направлена на то, чтобы приложить максимум усилий для запугивания участников зернового коридора", — сказал военный.

Также спикер ВМС отметил, что враг не оставляет попыток противодействовать гражданскому судоходству, систематически сбрасывая КАБы на маршруты курсирования судов.

Черноморский флот РФ вернулся на свои границы

Дмитрий Плетенчук отметил, что Россия опасается выводить ракетоносители в Черное море, они это делают все чаще и часто для безопасности судов, которые перемещают к "своим законным границам" — Новороссийска и Туапсе.

"Сейчас единицы флота, которые выходят на дежурство в море, выполняют функции охраны акватории. Это больше нужно для обороны. Для нас ситуация остается более или менее стабильной и прогнозируемой, и это заметно по результатам нашей работы", — подытожил спикер Военно-морских сил.

Напомним, 22 ноября заместители министров обороны Турции, Румынии и Болгарии должны встретиться в Анкаре для заключения соглашения об очищении акватории Черного моря от вражеских мин. Таким образом, страны-члены НАТО создадут общую группу для ускоренного обезвреживания взрывоопасных предметов.

Также мы писали, что во время сильного шторма в Черном море затонуло гражданское судно Kafkametler, которое отправилось из российского порта Темрюк и следовало в Турцию. Известно, что на борту находились 12 человек экипажа.