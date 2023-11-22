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Россия увеличила количество кораблей на дежурстве в Черном море

22 ноября 2023 10:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россия увеличила количество кораблей на дежурстве в Черном море
Российские корабли в Черном море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 22 ноября, в Черном море увеличилось количество российских кораблей. Несмотря на ухудшение погодных условий, флот ЧФ РФ вышел на патрулирование вдоль берегов временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей;
  • в Азовском море нет вражеского флота;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве 2 корабля, среди которых ракетоноситель с восемью "Калибрами".
Число кораблей в морях. Фото: ВМС

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • до Азовского моря — 7 суден, однако ни одно не двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 13 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор. 

Напомним, российская армия на юге усилила влияние стратегической авиации. Самолеты все чаще поднимаются в воздух для "контроля за ситуацией" над Черным морем после значительной потери боевого флота. Таким образом они пытаются также давить на гражданские суда, следующие гуманитарными коридорами.

Также мы писали, что 22 ноября заместители министров обороны Турции, Румынии и Болгарии должны встретиться в Анкаре для заключения соглашения об очистке акватории Черного моря от вражеских мин. Таким образом, страны-члены НАТО создадут общую группу для ускоренного обезвреживания взрывоопасных предметов.

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