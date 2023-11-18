Загроза з Чорного моря — скільки ворожих кораблів на чергуванні

Ворожі кораблі на чергуванні. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 18 листопада, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий десантний корабель. Ракетоносії через шторм поки заведені у пункти базування, але ситуація може змінитися.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;

в Азовському морі — 1 десантний корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі, серед яких ракетоносій з вісьмома "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 21 судно, 9 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 15 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, останні атаки ЗСУ на Чорноморський флот РФ виявилися вкрай ефективними. Через них Росія почала переміщувати кораблі вглиб, на територію своєї країни, а саме в порт міста Туапсе в Краснодарському краї.

Також ми писали, що Російська Федерація майже два місяці зовсім не використовувала "Калібри", атакуючи територію України. Найімовірніше, ворог робить запас ракет напередодні зимового періоду, аби вдарити ними по критичній інфраструктурі.

Додамо, що упродовж останніх кількох місяців Україна провела низку успішних операцій у тимчасово окупованому Криму. Це змушує ворога шукати альтернативні місця для базування власного військового флоту, проте наразі їм це вдається складно.