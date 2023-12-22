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Російські "шахеди" на Одещині пошкодили школу

22 грудня 2023 23:12
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Ілля Рябінін
редактор
Російські "шахеди" на Одещині пошкодили школу
Наслідки пошкодження школи іранськими БпЛА Shahed-136. Фото: Одеська обласна прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одеській області внаслідок нальоту іранських дронів-камікадзе Shahed-136, уламками збитих БпЛА було пошкоджено школу. Внаслідок цього Біляївська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 ККУ. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, сьогодні, 22 грудня, близько 20:00 армія Росії вкотре атакувала Одещину ударними безпілотними літальними апаратами Shahed-136.

Російські "шахеди" на Одещині пошкодили школу
Шмат хвостової частини збитого Shahed-136. Джерело: Одеська обласна прокуратура

Внаслідок атаки була пошкоджена будівля навчального закладу в Одеському районі. Огляд місця падіння уламків триває, на місці працюють прокурори та слідчо-оперативна група.

Російські "шахеди" на Одещині пошкодили школу
Пошкоджені вікна школи. Джерело: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що сьогодні ввечері в Одесі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, російська армія атакувала регіон дронами, в області спрацювало ППО. 

Також в Одеській ОДА та у Силах оборони півдня розповіли про наслідки нальоту. Зазначається, що внаслідок атаки жертв серед населення немає, а ланка із семи дронів, яка атакувала регіон, була знищена.

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