Вибухи в Одесі 22 грудня — працює ППО

В Одесі лунають вибухи — триває дронова атака
Сьогодні ввечері в Одесі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, у місті працює ППО. Окупанти атакують дронами.
Про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові канали.
Вибухи в Одесі 22 грудня
Моніторингові канали повідомили, що сьогодні ввечері в Одесі пролунали вибухи, пов'язані з роботою ППО.
Напередодні у Повітряних силах попередили, що Одеська область перебуває під загрозою ворожих ударних безпілотників. У відомстві розповіли, що наразі триває рух БпЛА з таких напрямків:
- З Чорного моря в напрямку Коблево Миколаївської області.
- В Білгород-Дністровському районі курсом на північ.
- З Чорного моря в напрямку Татарбунарського району.
Окрім Одеської області повітряна тривога оголошена ще й на Миколаївщині.
Нагадаємо, 22 грудня у деяких регіонах України лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни намагалися атакувати Україну зі стратегічної авіації, проте сили ППО на півдні ліквідували три винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Додамо, внаслідок нічної атаки на Одеську область уламки "шахеда" пошкодили зерносховище, також почалася пожежа. Загалом сили ППО збили на півдні 17 ворожих дронів.
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