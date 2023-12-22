Вибухи в Одесі 22 грудня — працює ППО

Дим від вибухів ввечері. Фото: google

Сьогодні ввечері в Одесі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, у місті працює ППО. Окупанти атакують дронами.

Про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові канали.

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Вибухи в Одесі 22 грудня

Моніторингові канали повідомили, що сьогодні ввечері в Одесі пролунали вибухи, пов'язані з роботою ППО.

Напередодні у Повітряних силах попередили, що Одеська область перебуває під загрозою ворожих ударних безпілотників. У відомстві розповіли, що наразі триває рух БпЛА з таких напрямків:

З Чорного моря в напрямку Коблево Миколаївської області.

В Білгород-Дністровському районі курсом на північ.

З Чорного моря в напрямку Татарбунарського району.

Окрім Одеської області повітряна тривога оголошена ще й на Миколаївщині.

Повітряна тривога в Україні ввечері 22 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 грудня у деяких регіонах України лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни намагалися атакувати Україну зі стратегічної авіації, проте сили ППО на півдні ліквідували три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Додамо, внаслідок нічної атаки на Одеську область уламки "шахеда" пошкодили зерносховище, також почалася пожежа. Загалом сили ППО збили на півдні 17 ворожих дронів.