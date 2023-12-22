Взрывы в Одессе 22 декабря — работает ПВО

Дым от взрывов вечером. Фото: google

Сегодня вечером в Одессе раздались взрывы. По предварительной информации, в городе работает ПВО. Оккупанты атакуют дронами.

Об этом сообщают Воздушные силы и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одессе 22 декабря

Мониторинговые каналы сообщили, что сегодня вечером в Одессе раздались взрывы, связанные с работой ПВО.

Накануне в воздушных силах предупредили, что Одесская область находится под угрозой вражеских ударных беспилотников. В ведомстве рассказали, что в настоящее время продолжается движение БпЛА по следующим направлениям:

С Черного моря в направлении Коблево Николаевской области.

В Белгороде-Днестровском районе курсом на север.

С Черного моря в направлении Татарбунарского района.

Кроме Одесской области, воздушная тревога объявлена еще и в Николаевской области.

Воздушная тревога в Украине вечером 22 декабря. Фото: скриншот

Напомним, 22 декабря в некоторых регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Россияне пытались атаковать Украину со стратегической авиации, однако силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Добавим, в результате ночной атаки на Одесскую область обломки "шахеда" повредили зернохранилище, также начался пожар. В общей сложности силы ПВО сбили на юге 17 вражеских дронов.