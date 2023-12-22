Российские "шахеды" в Одесской области повредили школу
В Одесской области в результате налета иранских дронов-камикадзе Shahed-136, обломками сбитых БПЛА была повреждена школа. В результате Беляевская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УКУ.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Обломки "шахедов" повредили школу
По данным следствия, сегодня, 22 декабря, около 20:00 армия России в очередной раз атаковала Одесскую область ударными беспилотными летательными аппаратами Shahed-136.
В результате атаки было повреждено здание учебного заведения в Одесском районе. Осмотр места падения обломков продолжается, на месте работают прокуроры и следственно-оперативная группа.
Напомним, что сегодня вечером в Одессе раздались взрывы. По предварительной информации, российская армия атаковала регион дронами, в области сработало ПВО.
Также в Одесской ОГА и Силах обороны юга рассказали о последствиях налета. Отмечается, что в результате атаки жертв среди населения нет, а звено из семи дронов, которое атаковало регион, было уничтожено.
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