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Российские "шахеды" в Одесской области повредили школу

22 декабря 2023 23:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Российские "шахеды" в Одесской области повредили школу
Последствия повреждения школы иранскими БПЛА Shahed-136. Фото: Одесская областная прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Одесской области в результате налета иранских дронов-камикадзе Shahed-136, обломками сбитых БПЛА была повреждена школа. В результате Беляевская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УКУ.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Обломки "шахедов" повредили школу

По данным следствия, сегодня, 22 декабря, около 20:00 армия России в очередной раз атаковала Одесскую область ударными беспилотными летательными аппаратами Shahed-136.

Российские "шахеды" в Одесской области повредили школу
Кусок хвостовой части сбитого Shahed-136. Источник: Одесская областная прокуратура

В результате атаки было повреждено здание учебного заведения в Одесском районе. Осмотр места падения обломков продолжается, на месте работают прокуроры и следственно-оперативная группа.

Российские "шахеды" в Одесской области повредили школу
Поврежденные окна школы. Источник: Одесская областная прокуратура

Напомним, что сегодня вечером в Одессе раздались взрывы. По предварительной информации, российская армия атаковала регион дронами, в области сработало ПВО.

Также в Одесской ОГА и Силах обороны юга рассказали о последствиях налета. Отмечается, что в результате атаки жертв среди населения нет, а звено из семи дронов, которое атаковало регион, было уничтожено.

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