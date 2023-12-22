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Ворог вдарив дронами по Одещині — подробиці атаки та наслідки

22 грудня 2023 21:43
оновлено: 22:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Обстріл Одещини 22 грудня — в ОДА розповіли про наслідки
Шмат хвостової частини збитого дрона-камікадзе Shahed-136. Фото: Сили оборони півдня України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одеській ОДА розповіли про наслідки нальоту на регіон іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Як повідомляється, внаслідок атаки жертв серед населення немає.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

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За його повідомленням, в Одеському районі під час бойової роботи підрозділів ППО по безпілотниках через вибухову хвилю були пошкоджені вікна одного з навчальних закладів.

"На щастя, загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", — заявив він.

Ворог вдарив дронами по Одещині — подробиці атаки та наслідки
Допис Кіпера. Джерело: соцмережі

Пошкодження внаслідок хвилі від детонації одного з дронів підтвердили й в Силах оборони півдня України. Кажуть: вся ланка із семи "шахедів" була знищена. 

Ворог вдарив дронами по Одещині — подробиці атаки та наслідки
Допис Сил оборони півдня. Джерело: соцмережі

"Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою. Будьте пильні та свідомі", — звернулися з проханням українські оборонці. 

Нагадаємо, що сьогодні ввечері в Одесі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, у місті працювало ППО. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через рух ланки іранських дронів з чорноморської акваторії. 

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