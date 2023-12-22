Обстріл Одещини 22 грудня — в ОДА розповіли про наслідки

Шмат хвостової частини збитого дрона-камікадзе Shahed-136. Фото: Сили оборони півдня України

В Одеській ОДА розповіли про наслідки нальоту на регіон іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Як повідомляється, внаслідок атаки жертв серед населення немає.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

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Ліквідація "шахедів"

За його повідомленням, в Одеському районі під час бойової роботи підрозділів ППО по безпілотниках через вибухову хвилю були пошкоджені вікна одного з навчальних закладів.

"На щастя, загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", — заявив він.

Допис Кіпера. Джерело: соцмережі

Пошкодження внаслідок хвилі від детонації одного з дронів підтвердили й в Силах оборони півдня України. Кажуть: вся ланка із семи "шахедів" була знищена.

Допис Сил оборони півдня. Джерело: соцмережі

"Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою. Будьте пильні та свідомі", — звернулися з проханням українські оборонці.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері в Одесі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, у місті працювало ППО. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через рух ланки іранських дронів з чорноморської акваторії.