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На Одещині уламки дрона пошкодили зерносховище — які наслідки

22 грудня 2023 09:30
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На Одещині уламки дрона пошкодили зерносховище — які наслідки
Робота ППО вночі. Фото: facebook.com/NGUmainpage
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок нічної атаки на Одеську область уламки "шахеда" пошкодили зерносховище, також почалася пожежа. Загалом, сили ППО збили на півдні 17 ворожих дронів.

Про це повідомили Сили оборони півдня України

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Сьогодні вночі під час атаки БпЛА підрозділи протиповітряної оборони знищила 17 "шахедів", які були випущені з тимчасово окупованого Криму. 

"Десять дронів знищено на Миколаївщині, чотири на Херсонщині та три на Одещині", — йдеться у повідомленні. 

 На жаль, не обійшлося без влучань: на Миколаївщині на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, але її вже ліквідували. Постраждалих немає.

А в Одеській області окупанти намагалися поцілити по припортовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони знищили ворожі цілі. Втім, уламками збитого БпЛА пошкоджено зерносховище, сталося займання, яке швидко приборкали співробітники підприємства. На щастя, постраждалих немає. 

Нагадаємо, росіяни здійснили масовану атаку по Україні у ніч проти 22 грудня. Під головний удар потрапив Київ. У житлових будинках повилітали вікна від вибухової хвилі, уламки пошкодили фасадні частини, огорожі.

Також ми писали, що внаслідок падіння ворожих уламків загоряння сталося у Соломʼянському та Дарницькому районах. 

Загалом, сили ППО сьогодні вночі знищили 24 ворожих "шахедів" із 28. 

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