В Одесской области обломки дрона повредили зернохранилище — какие последствие
В результате ночной атаки на Одесскую область обломки "шахеда" повредили зернохранилище, также начался пожар. В общем, силы ПВО сбили на юге 17 вражеских дронов.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
Последствия ночной атаки юга
Сегодня ночью во время атаки БпЛА подразделения противовоздушной обороны уничтожили 17 "шахедов", выпущенных из временно оккупированного Крыма.
"Десять дронов уничтожены в Николаевской области, четыре в Херсонской и три в Одесской области", — говорится в сообщении.
К сожалению, не обошлось без попаданий: в Николаевской области на одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар, но его уже ликвидировали. Пострадавших нет.
А в Одесской области оккупанты пытались попасть по припортовой инфраструктуре, но силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские цели. Впрочем, обломками сбитого БпЛА повреждено зернохранилище, произошло возгорание, которое быстро обуздали сотрудники предприятия. К счастью, пострадавших нет.
Напомним, россияне совершили массированную атаку по Украине в ночь на 22 декабря. Под главный удар попал Киев. В жилых домах вылетели окна от взрывной волны, обломки повредили фасадные части, ограждения.
Также мы писали, что в результате падения вражеских обломков возгорание произошло в Соломенском и Дарницком районах.
В общей сложности, силы ПВО сегодня ночью уничтожили 24 вражеских "шахедов" из 28.
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