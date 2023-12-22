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В Одесской области обломки дрона повредили зернохранилище — какие последствие

22 декабря 2023 09:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Одесской области обломки дрона повредили зернохранилище — какие последствие
Работа ПВО ночью. Фото: facebook.com/NGUmainpage
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате ночной атаки на Одесскую область обломки "шахеда" повредили зернохранилище, также начался пожар. В общем, силы ПВО сбили на юге 17 вражеских дронов.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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Сегодня ночью во время атаки БпЛА подразделения противовоздушной обороны уничтожили 17 "шахедов", выпущенных из временно оккупированного Крыма.

"Десять дронов уничтожены в Николаевской области, четыре в Херсонской и три в Одесской области", — говорится в сообщении.

К сожалению, не обошлось без попаданий: в Николаевской области на одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар, но его уже ликвидировали. Пострадавших нет.

А в Одесской области оккупанты пытались попасть по припортовой инфраструктуре, но силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские цели. Впрочем, обломками сбитого БпЛА повреждено зернохранилище, произошло возгорание, которое быстро обуздали сотрудники предприятия. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, россияне совершили массированную атаку по Украине в ночь на 22 декабря. Под главный удар попал Киев. В жилых домах вылетели окна от взрывной волны, обломки повредили фасадные части, ограждения.

Также мы писали, что в результате падения вражеских обломков возгорание произошло в Соломенском и Дарницком районах.

В общей сложности, силы ПВО сегодня ночью уничтожили 24 вражеских "шахедов" из 28.

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