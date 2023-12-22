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Враг ударил дронами по Одесской области — подробности атаки и последствия

22 декабря 2023 21:43
обновлено: 22:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Обстрел Одесской области 22 декабря — в ОГА рассказали о последствиях
Кусок хвостовой части сбитого дрона-камикадзе Shahed-136. Фото: Силы обороны юга Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Одесской ОГА рассказали о последствиях налета на регион иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Как сообщается, в результате атаки жертв среди населения нет.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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По его сообщению, в Одесском районе во время боевой работы подразделений ПВО по беспилотникам, из-за взрывной волны были повреждены окна одного из учебных заведений.

"К счастью, погибших и пострадавших нет. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", — заявил он.

Враг ударил дронами по Одесщине - подробности атаки и последствия
Сообщение Кипера. Источник: соцсети

Повреждения в результате волны от детонации одного из дронов подтвердили и в Силах обороны юга Украины. Говорят: все звено из семи "шахедов" было уничтожено.

Враг ударил дронами по Одесщине - подробности атаки и последствия
Сообщение Сил обороны юга. Источник: соцсети

"Прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью. Будьте бдительны и сознательны", — обратились с просьбой украинские защитники.

Напомним, что сегодня вечером в Одессе раздались взрывы. По предварительной информации, в городе работало ПВО. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за движения звена иранских дронов из черноморской акватории.

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