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В Одесі прогриміли вибухи — ворог атакував регіон

24 грудня 2023 21:31
оновлено: 21:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Одесі 24 грудня — в місті працювало ППО
Один з вибухів в Одесі. Ілюстративне фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одесі прогриміли вибухи. Повідомляється, що Росія завдала авіаудару по місту, у відповідь працювало ППО.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE в Одесі. 

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За попередніми даними, на місто летіли ракети, за попередньою інформацією — ракети Х-59 та Х-31. 

У Одесі прогриміли вибухи — ворог атакував регіон
Джерело: соцмережі

Перед цим про пуск авіаракет повідомляли у Повітряних силах ЗСУ

У Одесі прогриміли вибухи — ворог атакував регіон
Джерело: соцмережі

Також, як повідомляють соцмережі, сили ППО знищили російський багатоцільовий важкий винищувач Су-30, який, за попередньою інформацією, обстріляв місто. 

У Одесі прогриміли вибухи — ворог атакував регіон
Джерело: соцмережі

Станом на 21:52 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

У Одесі прогриміли вибухи — ворог атакував регіон
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше у Кропивницькому сьогодні увечері пролунали вибухи. При цьому там було оголошено повітряну тривогу, і  повідомлялося про рух ворожої ракети у напрямку міста.

Також гриміло і на Хмельниччині: сили ППО громили інтервенцію дронів-камікадзе в регіоні. 

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