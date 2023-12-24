Вибухи в Одесі 24 грудня — в місті працювало ППО

Один з вибухів в Одесі. Ілюстративне фото: скриншот

В Одесі прогриміли вибухи. Повідомляється, що Росія завдала авіаудару по місту, у відповідь працювало ППО.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE в Одесі.

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За попередніми даними, на місто летіли ракети, за попередньою інформацією — ракети Х-59 та Х-31.

Джерело: соцмережі

Перед цим про пуск авіаракет повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

Джерело: соцмережі

Також, як повідомляють соцмережі, сили ППО знищили російський багатоцільовий важкий винищувач Су-30, який, за попередньою інформацією, обстріляв місто.

Джерело: соцмережі

Станом на 21:52 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше у Кропивницькому сьогодні увечері пролунали вибухи. При цьому там було оголошено повітряну тривогу, і повідомлялося про рух ворожої ракети у напрямку міста.

Також гриміло і на Хмельниччині: сили ППО громили інтервенцію дронів-камікадзе в регіоні.