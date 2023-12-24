Вибухи в Одесі 24 грудня — в місті працювало ППО

В Одесі прогриміли вибухи — ворог атакував регіон
В Одесі прогриміли вибухи. Повідомляється, що Росія завдала авіаудару по місту, у відповідь працювало ППО.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE в Одесі.
Ракетна небезпека для Одеси
За попередніми даними, на місто летіли ракети, за попередньою інформацією — ракети Х-59 та Х-31.
Перед цим про пуск авіаракет повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.
Також, як повідомляють соцмережі, сили ППО знищили російський багатоцільовий важкий винищувач Су-30, який, за попередньою інформацією, обстріляв місто.
Станом на 21:52 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Нагадаємо, що раніше у Кропивницькому сьогодні увечері пролунали вибухи. При цьому там було оголошено повітряну тривогу, і повідомлялося про рух ворожої ракети у напрямку міста.
Також гриміло і на Хмельниччині: сили ППО громили інтервенцію дронів-камікадзе в регіоні.
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