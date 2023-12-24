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В Одессе прогремели взрывы — враг атаковал регион

24 декабря 2023 21:31
обновлено: 21:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Одессе 24 декабря — в городе работало ПВО
Один из взрывов в Одессе. Иллюстративное фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Одессе прогремели взрывы. Сообщается, что Россия нанесла авиаудар по городу, в ответ работало ПВО.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE в Одессе.

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По предварительным данным, на город летели ракеты, по предварительной информации, ракеты Х-59 и Х-31.

В Одессе прогремели взрывы - враг атаковал регион
Источник: соцсети

Перед этим о пуске авиаракет сообщали в Воздушных силах ВСУ .

В Одессе прогремели взрывы - враг атаковал регион
Источник: соцсети

Также, как сообщают соцсети, силы ПВО уничтожили российский многоцелевой тяжелый истребитель Су-30, по предварительной информации, обстрелявший город.

В Одессе прогремели взрывы - враг атаковал регион
Источник: соцсети

По состоянию на 21:52 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

В Одессе прогремели взрывы - враг атаковал регион
Источник: alerts.in.ua

Напомним, что ранее в Кропивницком сегодня вечером раздались взрывы. При этом там была объявлена воздушная тревога, и сообщалось о движении вражеской ракеты в направлении города.

Также гремело и в Хмельницкой области: силы ПВО громили интервенцию дронов-камикадзе в регионе.

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