Взрывы в Одессе 24 декабря — в городе работало ПВО

В Одессе прогремели взрывы — враг атаковал регион
В Одессе прогремели взрывы. Сообщается, что Россия нанесла авиаудар по городу, в ответ работало ПВО.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE в Одессе.
Ракетная опасность для Одессы
По предварительным данным, на город летели ракеты, по предварительной информации, ракеты Х-59 и Х-31.
Перед этим о пуске авиаракет сообщали в Воздушных силах ВСУ .
Также, как сообщают соцсети, силы ПВО уничтожили российский многоцелевой тяжелый истребитель Су-30, по предварительной информации, обстрелявший город.
По состоянию на 21:52 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, что ранее в Кропивницком сегодня вечером раздались взрывы. При этом там была объявлена воздушная тревога, и сообщалось о движении вражеской ракеты в направлении города.
Также гремело и в Хмельницкой области: силы ПВО громили интервенцию дронов-камикадзе в регионе.
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