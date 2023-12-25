Рождественский подарок — оккупанты не вывели ни одного корабля в Черное море
25 декабря 2023 10:20
Корабль на дежурстве. Фото: росСМИ
По состоянию на утро 25 декабря в Черном море наблюдается ухудшение погодных условий. Поэтому армия-агрессор не вывела ни одного корабля на патрулирование.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Читайте также:
Сколько кораблей угрожают
- в Черном и Азовском морях — корабли отсутствуют;
- в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского морю — 6 судов и 3 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 10 судов, 3 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Атака на Одессу — последние новости
Напомним, в Сочельник по Одессе был нанесен авиаудар с российского многоцелевого истребителя Су-30. Воздушные силы сообщили об уничтожении ракеты Х-31П.
Кроме того, зенитными ракетными подразделениями уничтожены два самолета россиян:
- Су-34 — в Донецкой области (о котором сообщали вечером);
- Су-30СМ — над акваторией Черного моря.
Также мы писали, что вечером 24 декабря воздушная тревога была объявлена в девяти областях, над Украиной фиксировали несколько груд дронов-камикадзе.
Читайте Новини.LIVE!