Рождественский подарок — оккупанты не вывели ни одного корабля в Черное море

Корабль на дежурстве. Фото: росСМИ

По состоянию на утро 25 декабря в Черном море наблюдается ухудшение погодных условий. Поэтому армия-агрессор не вывела ни одного корабля на патрулирование.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

в Черном и Азовском морях — корабли отсутствуют;

в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского морю — 6 судов и 3 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 10 судов, 3 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Атака на Одессу — последние новости

Напомним, в Сочельник по Одессе был нанесен авиаудар с российского многоцелевого истребителя Су-30. Воздушные силы сообщили об уничтожении ракеты Х-31П.

Кроме того, зенитными ракетными подразделениями уничтожены два самолета россиян:

Су-34 — в Донецкой области (о котором сообщали вечером);

Су-30СМ — над акваторией Черного моря.

Также мы писали, что вечером 24 декабря воздушная тревога была объявлена в девяти областях, над Украиной фиксировали несколько груд дронов-камикадзе.