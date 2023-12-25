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Рождественский подарок — оккупанты не вывели ни одного корабля в Черное море

25 декабря 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Рождественский подарок — оккупанты не вывели ни одного корабля в Черное море
Корабль на дежурстве. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 25 декабря в Черном море наблюдается ухудшение погодных условий. Поэтому армия-агрессор не вывела ни одного корабля на патрулирование.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном и Азовском морях — корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского морю — 6 судов и 3 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 10 судов, 3 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Атака на Одессу — последние новости

Напомним, в Сочельник по Одессе был нанесен авиаудар с российского многоцелевого истребителя Су-30. Воздушные силы сообщили об уничтожении ракеты Х-31П.

Кроме того, зенитными ракетными подразделениями уничтожены два самолета россиян:

  • Су-34 — в Донецкой области (о котором сообщали вечером);
  • Су-30СМ — над акваторией Черного моря.

Также мы писали, что вечером 24 декабря воздушная тревога была объявлена в девяти областях, над Украиной фиксировали несколько груд дронов-камикадзе.

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