Угроза с Черного моря — в каком состоянии флот РФ

Корабли в море. Фото: росСМИ

В Черном море уже третий день продолжает бурлить сильный шторм, из-за чего россияне опасаются выводить корабли на дежурство. Большинство флота россияне уже переместили в Новороссийск и оккупированную Грузию, однако часть осталась в бухтах юго-восточного берега Крыма.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном и Азовском морях — корабли отсутствуют;

в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

до Азовского моря — 1 судов и ни одного не двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 7 судов, 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, что в оккупированном Крыму снова было неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.

В то же время Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что в Крыму ночью был уничтожен большой десантный корабль россиян "Новочеркасск".

С вечера 25 декабря и до сегодняшней ночи россияне атаковали Украину ударными дронами типа "шахед". Запуск производился из районов Балаклавы в Крыму и Приморско-Ахтарска в России.