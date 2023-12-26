Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Угроза с Черного моря — в каком состоянии флот РФ arrow

Угроза с Черного моря — в каком состоянии флот РФ

26 декабря 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Угроза с Черного моря — в каком состоянии флот РФ
Корабли в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Черном море уже третий день продолжает бурлить сильный шторм, из-за чего россияне опасаются выводить корабли на дежурство. Большинство флота россияне уже переместили в Новороссийск и оккупированную Грузию, однако часть осталась в бухтах юго-восточного берега Крыма.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном и Азовском морях — корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • до Азовского моря — 1 судов и ни одного не двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 7 судов, 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, что в оккупированном Крыму снова было неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.

В то же время Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что в Крыму ночью был уничтожен большой десантный корабль россиян "Новочеркасск".

С вечера 25 декабря и до сегодняшней ночи россияне атаковали Украину ударными дронами типа "шахед". Запуск производился из районов Балаклавы в Крыму и Приморско-Ахтарска в России.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Россияне продолжают прикрываться ЗАЭС и обстреливать мирные города, — мэр Энергодара - 80x80

Россияне продолжают прикрываться ЗАЭС и обстреливать мирные города, — мэр Энергодара

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме