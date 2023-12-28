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Враг увеличил концентрацию кораблей в Черном море

28 декабря 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг увеличил концентрацию кораблей в Черном море
Корабли в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 28 декабря, в Черном море увеличилось количество российских кораблей из-за улучшения погоды. Однако ракетоносители до сих пор не могут выполнять боевое дежурство из-за логистических проблем оккупантов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном находятся 6 корабля;
  • в Азовском море корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 7 судно и 3 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 13 судов, 5 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в течение последних четырех месяцев года Россия систематически теряла свои корабли в Черном море, что заставило ее переместить флот в более безопасное место — в Новороссийск. По предварительным данным экспертов, в настоящее время ЧФ РФ потерял 20% боеспособных судов.

Также мы писали, что ночью 26 декабря Силы обороны Украины атаковали порт во временно оккупированной Феодосии, где находился вражеский военный корабль. Пока известно, что на его борту были боеприпасы, которыми РФ обстреливала юг Украины.

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