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Враг вывел в Черное море три ракетоносителя

28 декабря 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг вывел в Черное море три ракетоносителя
Фрегат "Адмирал Макаров". Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На 28 декабря в Черном море увеличилось количество российских кораблей на дежурстве. Враг дополнительно усилил рейд тремя носителями "Калибров".

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Какие корабли на дежурстве

  • 2 подлодки,
  • фрегат "Адмирал Макаров".

"Суммарный залп "Калибров" в таком случае может достигать 16 ракет", — говорится в сообщении.

Сколько всего кораблей на дежурстве

Следовательно, сейчас в Черном море находятся 9 вражеских кораблей, поэтому риск обстрелов повысился. Следует следить за сигналами воздушной тревоги и немедленно пройти до укрытия при опасности.

Угроза с воздуха

Кроме того, для патрулирования над Черным морем может снова выйти сверхзвуковой истребитель Миг-31К, являющийся носителем ракеты "Кинжал". Также постоянно остается угроза баллистических обстрелов.

Напомним, сегодня ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Над Украиной фиксировались несколько групп дронов-камикадзе. В общей сложности захватчики выпустили восемь "шахедов" , семь из них были уничтожены украинским ПВО.

Также мы писали, что в Черном море на вражеской противокорабельной мине взорвалось гражданское судно под флагом Панамы. Известно, что оно направлялось на загрузку в один из Дунайских портов.

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