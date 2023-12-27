Дунайське пароплавство законтрактувало двигуни для самохідних суден — подробиці

Судно "Капітан Антипов". Фото: УДП

Українське Дунайське пароплавство (УДП) уклало угоду на виробництво перших двигунів для самохідних суден. Наразі законтрактували 10 двигунів, проте у наступному році цю цифру планують збільшити.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.

Читайте також:

За його словами, йдеться про модернізацію суден типу "Капітан Антипов".

"Перші модернізовані судна мають бути готові наступного року, щоб за їх прикладом масштабувати проєкт та модернізувати увесь тяговий флот УДП. На це є підтримка з боку Кабміну і нашого міністерства. Є фінансування. Є принципова згода міжнародних донорів", — написав Москаленко.

Зазначимо, що провести "пересадку" планують таким чином, щоб це не вплинуло на ходові якості судна, адже нові мотори більш потужні, але важать менше. Крім того, двигуни мають дообладнати для відповідності екологічним вимогам Stage5.

Що дасть модернізація двигунів

Економія на паливі 20-25%

Скорочення екіпажу з 12 до 7 осіб

Скорочення простоїв в ремонтах

Скорочення витрат на пошук та купівлю запчастин (іноді ЗЗЧ на старі двигуни просто неможливо знайти)

Інші новини УДП

Нагадаємо, у березні наступного року у румунському місті Констанца планується запуск додаткової якірної стоянки. Відомо, що у чорноморському порту зберігатиметься українська агропродукція.

Також ми писали, що у 2023 році Дунайські порти стали одним із головних елементів нової логістичної стратегії України. За 11 місяців перевалка вантажів становила 31 мільйон тонн, що є абсолютним рекордом за усі роки.