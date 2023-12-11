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У Румунії запустять якірну станцію для українського збіжжя — подробиці

11 грудня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Румунії запустять якірну станцію для українського збіжжя — подробиці
Порт у Констанці. Фото: Rail.insider
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У березні наступного року у румунському місті Констанца планується запуск додаткової якірної стоянки. Відомо, що у чорноморському порту зберігатиметься українська агропродукція. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко. 

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За його словами, таке рішення дозволить наростити експортну спроможність українських портів Дунаю. 

"За січень-лютий румунська сторона обіцяє провести тендер та напрацювати нормативну базу, щоб вже у березні ввести стоянку в експлуатацію. Сподіваємось, умови використання стоянки будуть ринковими та прозорими", — написав Москаленко. 

Експорт Дунаєм може збільшитися

Крім того, Москаленко зазначив, що після відкриття портів Великої Одеси обсяг Дунаєм дещо знизився. Однак завдяки модернізації річкового флоту Дунай може знову перетворитися на основний напрямок експорту. 

Інші новини УДП

Нагадаємо, за перше півріччя 2023 року Українське Дунайське пароплавство (УДП) витратило на пальне на 23% менше, ніж за друге півріччя 2022 року. Таким чином, до кінця року підприємство зможе заощадити понад 2 мільйони євро.

Також ми писали, що від початку 2023 року Дунайські порти України перевалили майже 30 мільйонів тонн вантажів. Для збільшення цих показників планується відкриття навігації суден на Сулінському каналі вночі. 

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