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Майже півтора мільйона тонн вантажів вже перевезено через Дунай

15 жовтня 2023 15:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Майже півтора мільйона тонн вантажів вже перевезено через Дунай
Балкер слідує в річищі Дунаю. Фото: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Компанія "Українське Дунайське Пароплавство" у цьому році пережила серйозні випробування, зазнавши значних збитків від зруйнування офісу. Загальні втрати становлять понад 100 мільйонів гривень. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко

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"Ми працюємо, перемагаємо, досягаємо успіху навіть в неймовірно складних умовах. Обсяг перевезень з початку року зріс до майже 1,5 млн тонн, що суттєво більше ніж торік. Сплачено майже пів мільярда гривень податків, це понад вдвічі більше ніж минулого року. Зарплата в середньому зросла на 40% — до 37 тис. грн", — зазначив Дмитро Москаленко.

Інвестиції та розвиток УДП

УДП активно інвестує у свій розвиток, і обсяг інвестицій у цьому році склав рекордну суму понад 250 мільйонів гривень. Компанія розпочала та успішно розгорнула власну перевалку, обробивши понад 270 тисяч тонн зернових. Також вдосконалено схему завантаження морських суден у порту Констанца та проведено модернізацію та посилення власного флоту. 

"Повернули з Одеси та відремонтували наш найбільший плавучий кран.
Готуємо до спуску на воду першу з початку війни нову баржу SLG.
Відремонтували рекордну кількість флоту", — йдеться у повідомленні.

Найважливішим кроком для компанії була укладена угода про співпрацю з IFC та проведена велика робота з міжнародними консультантами. Незабаром очікується позитивний виграш у справі інвестицій та загальної стратегії розвитку УДП. 

Нагадаємо, наразі на Середньому Дунаї торгові судна рухаються з мінімальним завантаженням через зниження рівня води. Через це навігація цією ділянкою річки тимчасово припиняється. Судна недовантажують на третину: тисяча тонн замість півтори.
 

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