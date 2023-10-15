Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Почти полтора миллиона тонн грузов уже перевезены через Дунай arrow

Почти полтора миллиона тонн грузов уже перевезены через Дунай

15 октября 2023 15:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Почти полтора миллиона тонн грузов уже перевезены через Дунай
Балкер следует в русле Дуная. Фото: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Компания "Украинское Дунайское Пароходство" в этом году пережила серьезные испытания, понеся значительные убытки от разрушения офиса. Общие потери составляют более 100 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

Читайте также:

"Мы работаем, побеждаем, преуспеваем даже в невероятно сложных условиях. Объем перевозок с начала года вырос до почти 1,5 млн тонн, что существенно больше чем в прошлом году. Уплачено почти пол миллиарда гривен налогов, это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Зарплата в среднем выросла на 40% — до 37 тыс. грн", — отметил Дмитрий Москаленко.

Инвестиции и развитие УДП

УДП активно инвестирует в свое развитие и объем инвестиций в этом году составил рекордную сумму более 250 миллионов гривен. Компания начала и успешно развернула собственную перевалку, обработав более 270 тысяч тонн зерновых. Также усовершенствована схема загрузки морских судов в порту Констанца и проведена модернизация и усиление собственного флота.

"Вернули из Одессы и отремонтировали наш самый большой плавучий кран.
Готовим к спуску на воду первую с начала войны новую баржу SLG.
Отремонтировали рекордное количество флота", — говорится в сообщении.

Важнейшим шагом для компании было заключено соглашение о сотрудничестве с IFC и проделана большая работа с международными консультантами. В скором времени ожидается положительный выигрыш в деле инвестиций и общей стратегии развития УДП.

Напомним, сейчас на Среднем Дунае торговые суда движутся с минимальной загрузкой из-за снижения уровня воды. Поэтому навигация этим участком реки временно прекращается. Суда недогружают минимум на треть: тысяча тонн вместо полутора.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Сегодня отопительный сезон не начнется: когда ждать тепла дома

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз