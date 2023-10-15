Почти полтора миллиона тонн грузов уже перевезены через Дунай

Балкер следует в русле Дуная. Фото: facebook

Компания "Украинское Дунайское Пароходство" в этом году пережила серьезные испытания, понеся значительные убытки от разрушения офиса. Общие потери составляют более 100 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

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"Мы работаем, побеждаем, преуспеваем даже в невероятно сложных условиях. Объем перевозок с начала года вырос до почти 1,5 млн тонн, что существенно больше чем в прошлом году. Уплачено почти пол миллиарда гривен налогов, это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Зарплата в среднем выросла на 40% — до 37 тыс. грн", — отметил Дмитрий Москаленко.

Инвестиции и развитие УДП

УДП активно инвестирует в свое развитие и объем инвестиций в этом году составил рекордную сумму более 250 миллионов гривен. Компания начала и успешно развернула собственную перевалку, обработав более 270 тысяч тонн зерновых. Также усовершенствована схема загрузки морских судов в порту Констанца и проведена модернизация и усиление собственного флота.

"Вернули из Одессы и отремонтировали наш самый большой плавучий кран.

Готовим к спуску на воду первую с начала войны новую баржу SLG.

Отремонтировали рекордное количество флота", — говорится в сообщении.

Важнейшим шагом для компании было заключено соглашение о сотрудничестве с IFC и проделана большая работа с международными консультантами. В скором времени ожидается положительный выигрыш в деле инвестиций и общей стратегии развития УДП.

Напомним, сейчас на Среднем Дунае торговые суда движутся с минимальной загрузкой из-за снижения уровня воды. Поэтому навигация этим участком реки временно прекращается. Суда недогружают минимум на треть: тысяча тонн вместо полутора.