В Румынии запустят якорную станцию для украинского зерна — подробности

Порт в Констанце. Фото: Rail.insider

В марте следующего года в румынской Констанце планируется запуск дополнительной якорной стоянки. Известно, что в черноморском порту будет храниться украинская агропродукция.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

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По его словам, это решение позволит нарастить экспортную способность украинских портов Дуная.

"За январь-февраль румынская сторона обещает провести тендер и наработать нормативную базу, чтобы уже в марте ввести стоянку в эксплуатацию. Надеемся, условия использования стоянки будут рыночными и прозрачными", — написал Москаленко.

Экспорт по Дунаю может увеличиться

Кроме того, Москаленко отметил, что после открытия портов Большой Одессы объем Дунаем несколько снизился. Однако благодаря модернизации речного флота Дунай может снова превратиться в основное направление экспорта.

Другие новости УДП

Напомним, за первое полугодие 2023 года украинское Дунайское пароходство (УДП) потратило на топливо на 23% меньше, чем за второе полугодие 2022 года. Таким образом, до конца года предприятие сможет сэкономить более 2 миллионов евро.

Также мы писали, что с начала 2023 Дунайские порты Украины перевалили почти 30 миллионов тонн грузов. Для увеличения этих показателей планируется открытие навигации судов по Сулинскому каналу ночью.