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Збільшення експорту — на Дунаї працюватиме нічна навігація суден

8 грудня 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Збільшення експорту — на Дунаї працюватиме нічна навігація суден
Міністр інфраструктури на конференції у Румунії. Фото: Олександр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку 2023 року Дунайські порти України перевалили майже 30 мільйонів тонн вантажів. Для збільшення цих показників планується відкриття навігації суден на Сулінському каналі вночі. 

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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За його словами, таке рішення допоможе вийти на 4 мільйони тонн експортної спроможності на місяць. 

"Повертаємося з рішенням про нічну навігацію на каналі Суліна. Вона вже запрацювала. Очікуємо від румунських колег забезпечення необхідною кількістю лоцманів", — написав Кубраков.

Збільшення експорту залізницею

Крім того, Кубраков наголосив, що триває робота зі збільшення потужності залізничних та автомобільних пунктів пропуску у чотиристоронньому форматі: Румунія — США — Європейська Комісія — Україна за участі Молдови.

"Два ключових питання, над якими працюємо зараз, — це погодження пілотного проєкту на пункті пропуску "Красноїльськ — Вікову де Сус" — запуск вантажівок та "зелений коридор" через пункти пропуску "Рені — Джурдлешти — Галац" між Україною, Молдовою та Румунією", — додав міністр інфраструктури. 

Нагадаємо, протягом листопада Україна експортувала морськими та річковими портами майже 6 мільйонів вантажів. Порівняно із жовтнем цей показник збільшився на понад 70%. 

Також ми писали, що протягом листопада відвантаження українського збіжжя у портах зростає. Через порти Великої Одеси вдалося експортувати 1,4 мільйона тонн вантажів. 

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