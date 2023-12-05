Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Робота зернових коридорів — Кубраков розповів про кількість експорту arrow

Робота зернових коридорів — Кубраков розповів про кількість експорту

5 грудня 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Робота зернових коридорів — Кубраков розповів про кількість експорту
Завантаження зерна на судно. Фото: Олександр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку дії українських зернових коридорів у Чорному морі ними скористувалися 200 суден. Наразі відомо, що з портів Великої Одеси вдалося експортувати понад 7 мільйонів тонн вантажів.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Читайте також:

"Понад 7 млн вантажів було експортовано з портів Південний, Одеса та Чорноморськ, з них майже 5 млн тонн — продукція українських аграріїв", — написав Кубраков. 

Зазначимо, що загалом з 8 серпня встановленим ВМС ЗСУ українським коридором пройшло 200 суден на вихід з портів та 226 суден — на вхід.

Наразі у портах Одеси, Чорноморська та Южного під завантаженням 31 судно, ще 30 — прямують коридором в обидва боки. 

Більше про експорт морем

Нагадаємо, протягом листопада Україна експортувала морськими та річковими портами майже 6 мільйонів вантажів. Порівняно із жовтнем цей показник збільшився на понад 70%. 

Також ми писали, що протягом листопада відвантаження українського збіжжя у портах зростає. Через порти Великої Одеси вдалося експортувати 1,4 мільйона тонн вантажів. 

Додамо, наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому їх необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації - 80x80

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі