Робота зернових коридорів — Кубраков розповів про кількість експорту

Завантаження зерна на судно. Фото: Олександр Кубраков

Від початку дії українських зернових коридорів у Чорному морі ними скористувалися 200 суден. Наразі відомо, що з портів Великої Одеси вдалося експортувати понад 7 мільйонів тонн вантажів.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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"Понад 7 млн вантажів було експортовано з портів Південний, Одеса та Чорноморськ, з них майже 5 млн тонн — продукція українських аграріїв", — написав Кубраков.

Зазначимо, що загалом з 8 серпня встановленим ВМС ЗСУ українським коридором пройшло 200 суден на вихід з портів та 226 суден — на вхід.

Наразі у портах Одеси, Чорноморська та Южного під завантаженням 31 судно, ще 30 — прямують коридором в обидва боки.

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Нагадаємо, протягом листопада Україна експортувала морськими та річковими портами майже 6 мільйонів вантажів. Порівняно із жовтнем цей показник збільшився на понад 70%.

Також ми писали, що протягом листопада відвантаження українського збіжжя у портах зростає. Через порти Великої Одеси вдалося експортувати 1,4 мільйона тонн вантажів.

Додамо, наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому їх необхідно посилити та захистити від нападок ворога.