Работа зерновых коридоров — Кубраков рассказал о количестве экспорта

Погрузка зерна на судно. Фото: Александр Кубраков

С начала действия украинских зерновых коридоров в Черном море ими воспользовались 200 судов. Известно, что из портов Большой Одессы удалось экспортировать более 7 миллионов тонн грузов.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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"Более 7 млн грузов было экспортировано из портов Южный, Одесса и Черноморск, из них почти 5 млн тонн — продукция украинских аграриев", — написал Кубраков.

Отметим, что всего с 8 августа установленным ВМС ВСУ по украинскому коридору прошло 200 судов на выход из портов и 226 судов — на вход.

В портах Одессы, Черноморска и Южного под загрузкой находится 31 судно, еще 30 следуют по коридору в обе стороны.

Больше об экспорте морем

Напомним, в течение ноября Украина экспортировала морскими и речными портами около 6 миллионов грузов. По сравнению с октябрем этот показатель увеличился более чем на 70%.

Также мы писали, что в течение ноября отгрузка украинского зерна в портах растет. Из-за портов Большой Одессы удалось экспортировать 1,4 миллиона тонн грузов.

Добавим, в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому их необходимо усилить и защитить от нападок врага.