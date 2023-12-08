Увеличение экспорта — на Дунае будет работать ночная навигация судов

Министр инфраструктуры на конференции в Румынии. Фото: Александр Кубраков

С начала 2023 года Дунайские порты Украины перевалили около 30 миллионов тонн грузов. Для увеличения этих показателей планируется открытие навигации судов по Сулинскому каналу ночью.

Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Читайте также:

По его словам, такое решение поможет выйти на 4 миллиона тонн экспортной возможности в месяц.

"Возвращаемся с решением о ночной навигации на канале Сулина. Она уже заработала. Ожидаем от румынских коллег обеспечение необходимым количеством лоцманов", — написал Кубраков.

Увеличение экспорта по железной дороге

Кроме того, Кубраков подчеркнул, что идет работа по увеличению мощности железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска в четырехстороннем формате: Румыния — США — Европейская Комиссия — Украина с участием Молдовы.

"Два ключевых вопроса, над которыми работаем сейчас, — это согласование пилотного проекта на пункте пропуска "Красноильск — Викову де Сус" — запуск грузовиков и "зеленый коридор" через пункты пропуска "Рени — Джурдлешты — Галац" между Украиной, Молдовой и Румынией", — добавил министр инфраструктуры.

Напомним, в течение ноября Украина экспортировала морскими и речными портами около 6 миллионов грузов. По сравнению с октябрем этот показатель увеличился более чем на 70%.

Также мы писали, что в течение ноября отгрузка украинского зерна в портах растет. Из-за портов Большой Одессы удалось экспортировать 1,4 миллиона тонн грузов.