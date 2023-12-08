Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Увеличение экспорта — на Дунае будет работать ночная навигация судов arrow

Увеличение экспорта — на Дунае будет работать ночная навигация судов

8 декабря 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Увеличение экспорта — на Дунае будет работать ночная навигация судов
Министр инфраструктуры на конференции в Румынии. Фото: Александр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала 2023 года Дунайские порты Украины перевалили около 30 миллионов тонн грузов. Для увеличения этих показателей планируется открытие навигации судов по Сулинскому каналу ночью.

Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Читайте также:

По его словам, такое решение поможет выйти на 4 миллиона тонн экспортной возможности в месяц.

"Возвращаемся с решением о ночной навигации на канале Сулина. Она уже заработала. Ожидаем от румынских коллег обеспечение необходимым количеством лоцманов", — написал Кубраков.

Увеличение экспорта по железной дороге

Кроме того, Кубраков подчеркнул, что идет работа по увеличению мощности железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска в четырехстороннем формате: Румыния — США — Европейская Комиссия — Украина с участием Молдовы.

"Два ключевых вопроса, над которыми работаем сейчас, — это согласование пилотного проекта на пункте пропуска "Красноильск — Викову де Сус" — запуск грузовиков и "зеленый коридор" через пункты пропуска "Рени — Джурдлешты — Галац" между Украиной, Молдовой и Румынией", — добавил министр инфраструктуры.

Напомним, в течение ноября Украина экспортировала морскими и речными портами около 6 миллионов грузов. По сравнению с октябрем этот показатель увеличился более чем на 70%.

Также мы писали, что в течение ноября отгрузка украинского зерна в портах растет. Из-за портов Большой Одессы удалось экспортировать 1,4 миллиона тонн грузов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме