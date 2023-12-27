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Дунайское пароходство законтрактовало двигатели для самоходных судов — детали

27 декабря 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дунайское пароходство законтрактовало двигатели для самоходных судов — детали
Судно "Капитан Антипов". Фото: УДП
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украинское Дунайское пароходство (УДП) заключило соглашение на производство первых двигателей для самоходных судов. Пока законтрактовали 10 двигателей, однако в следующем году эту цифру планируют увеличить.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

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По его словам, речь идет о модернизации судов типа "Капитан Антипов".

"Первые модернизированные суда должны быть готовы в следующем году, чтобы по их примеру масштабировать проект и модернизировать весь тяговой флот УДП. На это есть поддержка со стороны Кабмина и нашего министерства. Есть финансирование. Есть принципиальное согласие международных доноров", — написал Москаленко.

Отметим, что провести пересадку планируют таким образом, чтобы это не повлияло на ходовые качества судна, ведь новые моторы более мощные, но весят меньше. Кроме того, двигатели должны дооборудоваться для соответствия экологическим требованиям Stage5.

Что даст модернизация двигателей

  • Экономия на топливе 20-25%
  • Сокращение экипажа с 12 до 7 человек
  • Сокращение простоев в ремонтах
  • Сокращение затрат на поиск и покупку запчастей (иногда ЗЗЧ на старые двигатели просто невозможно найти)

Другие новости УДП

Напомним, что в марте следующего года в румынском городе Констанца планируется запуск дополнительной якорной стоянки. Известно, что в черноморском порту будет храниться украинская агропродукция.

Также мы писали, что в 2023 Дунайские порты стали одним из главных элементов новой логистической стратегии Украины. За 11 месяцев перевалка грузов составила 31 миллион тонн, что является абсолютным рекордом за все годы.

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