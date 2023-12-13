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УДП модернізуватиме флот на австрійській корабельні

13 грудня 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
УДП модернізуватиме флот на австрійській корабельні
Модернізація флоту. Фото: УДП
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Українське Дунайське пароплавство підписало контракт з австрійською корабельнею на модернізацію першого самохідного судна. Таким чином підприємство прискорить модернізацію флоту.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.  

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За його словами, капітальна модернізація тягового флоту УДП готувалася з 2022 року. Наразі вона лише набирає обертів. 

"Розпочався комплексний due diligence нашого підприємства (юридичний, фінансовий, технічний, корпоративний) із залученням Baker McKenzie та Royal HaskoningDHV. IFC проведений due diligence E&S щодо відповідності екологічним вимогам", — написав Москаленко.

Зазначимо, що роботи з модернізації стартують з наступного року в форматі пілотного проєкту. 

"Паралельно продовжиться робота з трансформації УДП — оцінка активів та незалежний аудит групи УДП, перехід на міжнародну систему фінансової звітності, консолідація компаній групи УДП, впровадження корпоративної реформи", — додав директор підприємства.

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Нагадаємо, у березні наступного року у румунському місті Констанца планується запуск додаткової якірної стоянки. Відомо, що у чорноморському порту зберігатиметься українська агропродукція.

Додамо, за перше півріччя 2023 року Українське Дунайське пароплавство (УДП) витратило на пальне на 23% менше, ніж за друге півріччя 2022 року. Таким чином, до кінця року підприємство зможе заощадити понад 2 мільйони євро. 

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