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УДП будет модернизировать флот на австрийской верфи

13 декабря 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
УДП будет модернизировать флот на австрийской верфи
Модернизация флота Фото: УДП
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украинское Дунайское пароходство подписало контракт с австрийской корабельной на модернизацию первого самоходного судна. Таким образом, предприятие ускорит модернизацию флота.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

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По его словам, капитальная модернизация тягового флота УДП готовилась с 2022 года. Пока она только набирает обороты.

"Начался комплексный due diligence нашего предприятия (юридический, финансовый, технический, корпоративный) с привлечением Baker McKenzie и Royal HaskoningDHV. IFC проведен due diligence E&S по соответствию экологическим требованиям", — написал Москаленко.

Работы по модернизации стартуют со следующего года в формате пилотного проекта.

"Параллельно продолжится работа по трансформации УДП — оценка активов и независимый аудит группы УДП, переход на международную систему финансовой отчетности, консолидация компаний группы УДП, внедрение корпоративной реформы", — добавил директор предприятия.

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Напомним, что в марте следующего года в румынском городе Констанца планируется запуск дополнительной якорной стоянки. Известно, что в черноморском порту будет храниться украинская агропродукция.

За первое полугодие 2023 года Украинское Дунайское пароходство (УДП) потратило на топливо на 23% меньше, чем за второе полугодие 2022 года. Таким образом, до конца года предприятие сможет сэкономить более 2 миллионов евро.

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