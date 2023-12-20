Дунайське пароплавство планує збільшити експорт металургійної продукції

Порт на Дунаї. Фото: УДП

Українське Дунайське пароплавство планує збільшити перевезення гірно-металургійної продукції через свої порти. Йдеться про зростання експорту до 50% у наступному році.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ Українське Дунайське пароплавство.

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За інформацією підприємства, у 2022-23 роках значну частку вантажопотоку становлять зернові, однак наступного року співвідношення експорту може змінитися.

"Сьогодні ми в процесі перемовин та контрактування. Наші переваги — це великий обсяг флоту у наявності та комплексні логістичні рішення, які дають можливість вийти на привабливу ставку фрахту. Ми пропонуємо замкнений логістичний ланцюг, що мінімізує ризики для клієнта. Ми готові до партнерства з власниками вантажів, стивідорними компаніями", — зазначив Владислав Бєлах.

Зазначимо, що в останні місяці 2023 року УДП почало поступово збільшувати кількість баржевих караванів на Середньому Дунаї. Наступного року саме Середній Дунай відіграватиме ключову роль в перевезеннях компанії, а місце агарної продукції посяде продукція ГМК.

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Нагадаємо, у березні наступного року у румунському місті Констанца планується запуск додаткової якірної стоянки. Відомо, що у чорноморському порту зберігатиметься українська агропродукція.

Також ми писали, що в Одеській області планують модернізувати роботу річкового порту у Кілії. Наразі відомо, що для виконання нових задач необхідно поглибити дно та оновити технології устаткування.