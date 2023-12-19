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На Одещині модернізують Кілійський судноремонтний завод — деталі

19 грудня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині модернізують Кілійський судноремонтний завод — деталі
Судна у кілійському порту. Фото: КСБСРЗ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області планують модернізувати роботу річкового порту у Кілії. Наразі відомо, що для виконання нових задач необхідно поглибити дно та оновити технології устаткування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" Дмитро Москаленко.  

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"Бачимо наступні сегменти заводу за видами діяльності: будівництво барж SLG, поточний судноремонт (баржі та буксири з підняттям на сліп), утилізація металобрухту, стивідорна діяльність, а також сервісний центр з обслуговування модернізованого флоту", — написав Москаленко. 

Що планують зробити

За попередніми даними, поглибити акваторію заводу планують для збільшення переліку суден, які можуть зайти на ремонт. Крім того, є плани удосконалити також й сухі доки. 

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Нагадаємо, у березні наступного року у румунському місті Констанца планується запуск додаткової якірної стоянки. Відомо, що у чорноморському порту зберігатиметься українська агропродукція.

Також ми писали, що Українське Дунайське пароплавство підписало контракт з австрійською корабельнею на модернізацію першого самохідного судна. Таким чином, підприємство прискорить модернізацію флоту.

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