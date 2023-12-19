На Одесчине модернизируют Килийский судоремонтный завод — детали

Корабль в килейском порту. Фото: КСБСРЗ

В Одесской области планируется модернизировать работу речного порта в Килии. Сейчас известно, что для выполнения новых задач необходимо углубить дно и обновить технологии оборудования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

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"Видим следующие сегменты завода по видам деятельности: строительство барж SLG, текущий судоремонт (баржи и буксиры с поднятием на слеп), утилизация металлолома, стивидорная деятельность, а также сервисный центр по обслуживанию модернизированного флота", — написал Москаленко.

Что планируют сделать

По предварительным данным, углубить акваторию завода планируется для увеличения перечня судов, которые могут зайти на ремонт. Кроме того, есть планы усовершенствовать также сухие доки.

Другие новости УДП

Напомним, что в марте следующего года в румынском городе Констанца планируется запуск дополнительной якорной стоянки. Известно, что в черноморском порту будет храниться украинская агропродукция.

Также мы писали, что украинское Дунайское пароходство подписало контракт с австрийской корабельной на модернизацию первого самоходного судна. Таким образом, предприятие ускорит модернизацию флота.