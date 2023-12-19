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На Одесчине модернизируют Килийский судоремонтный завод — детали

19 декабря 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесчине модернизируют Килийский судоремонтный завод — детали
Корабль в килейском порту. Фото: КСБСРЗ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области планируется модернизировать работу речного порта в Килии. Сейчас известно, что для выполнения новых задач необходимо углубить дно и обновить технологии оборудования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

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"Видим следующие сегменты завода по видам деятельности: строительство барж SLG, текущий судоремонт (баржи и буксиры с поднятием на слеп), утилизация металлолома, стивидорная деятельность, а также сервисный центр по обслуживанию модернизированного флота", — написал Москаленко.

Что планируют сделать

По предварительным данным, углубить акваторию завода планируется для увеличения перечня судов, которые могут зайти на ремонт. Кроме того, есть планы усовершенствовать также сухие доки.

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Напомним, что в марте следующего года в румынском городе Констанца планируется запуск дополнительной якорной стоянки. Известно, что в черноморском порту будет храниться украинская агропродукция.

Также мы писали, что украинское Дунайское пароходство подписало контракт с австрийской корабельной на модернизацию первого самоходного судна. Таким образом, предприятие ускорит модернизацию флота.

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