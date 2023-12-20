Дунайское пароходство планирует увеличить экспорт металлургической продукции

Порт на Дунае. Фото: УДП

Украинское Дунайское пароходство планирует увеличить перевозку горно-металлургической продукции через свои порты. Речь идет о росте экспорта до 50% в следующем году.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧАО Украинское Дунайское пароходство.

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По информации предприятия, в 2022-23 годах значительную долю грузопотока составили зерновые, однако в следующем году соотношение экспорта может измениться.

"Сегодня мы в процессе переговоров и контрактирования. Наши преимущества — это большой объем флота в наличии и комплексные логистические решения, которые дают возможность выйти на привлекательную ставку фрахта. Мы предлагаем замкнутую логистическую цепь, которая минимизирует риски для клиента. Мы готовы к партнерству с владельцами грузов, стивидорными компаниями", — отметил Владислав Белах.

Отметим, что в последние месяцы 2023 года УДП начало постепенно увеличивать количество баржевых караванов на Среднем Дунае. В следующем году именно Средний Дунай будет играть ключевую роль в перевозках компании, а место агарной продукции займет продукция ГМК.

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Напомним, что в марте следующего года в румынском городе Констанца планируется запуск дополнительной якорной стоянки. Известно, что в черноморском порту будет храниться украинская агропродукция.

Также мы писали, что в Одесской области планируется модернизировать работу речного порта в Килии. Пока известно, что для выполнения новых задач необходимо углубить дно и обновить технологии оборудования.