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Работа зернового коридора — сколько судов загружаются в портах Большой Одессы

7 января 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Работа зернового коридора — сколько судов загружаются в портах Большой Одессы
Грузовое судно AMIRA MARYANA. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на 7 января портами Большой Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. Сейчас в акватории Черного моря находится несколько десятков судов, ожидающих очереди загрузки продукции.

Об этом Новости.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 8 судов, еще 18 — в Черноморске, и ни одного в Южном. Кроме того, еще 4 судна направляются на выход из портов, а на вход известно пока о 4 кораблях.

Работа Дунайских портов

Напомним, 17 июля 2023 г. Российская Федерация вышла по черноморской зерновой инициативе, которая обеспечивала экспорт зерна из портов Большой Одессы. Такими действиями страна-агрессор чуть не создала искусственный голод в мире. Однако уже через месяц Украина открыла собственные коридоры для движения гражданских судов.

Также мы писали, что Администрация морских портов Украины (АМПУ) получила новый лоцманский катер для поддержки гражданского судоходства. Корабль будет обеспечивать потребности портов на Дунае.

Добавим, украинское Дунайское пароходство (УДП) заключило соглашение на производство первых двигателей для самоходных судов. Пока законтрактовали 10 двигателей, однако в следующем году эту цифру планируют увеличить.

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