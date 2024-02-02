Критическая инфраструктура остается в приоритете россиян, — Гуменюк

Последствия попадания в критическую инфраструктуру. Фото: ГСЧС

С наступлением отопительного сезона враг не совершил ни одной атаки на критическую инфраструктуру в тыловых городах Украины, однако в прифронтовых городах попадание в подстанции есть почти каждый день. Это свидетельствует, что эти объекты остаются приоритетом для россиян.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Несмотря на то, что у нас на юге Украины достаточно умеренная зима, враг все равно не прекращает энергетический террор. Объекты критической инфраструктуры остаются для него приоритетом", — сказала военная.

Как поступают энергетический террор

Спикер ОК "Юг" отмечает, что сейчас враг ищет новые тактики для более жестких ударов с разного вооружения.

"Россияне начинают выискивать другие способы, которыми могут нанести удары по нашим мощностям", — добавила Гуменюк.

Напомним, россияне после прекращения зерновой сделки активнее стали атаковать припортовую инфраструктуру Украины. Только за последние полгода оккупанты били по зерновым терминалам и логистике более сотни раз.

Также мы писали, что в Измаиле вынесли приговор российскому агенту, который шпионил за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.