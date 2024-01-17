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В Ізмаїлі засудили ворожого агента, який шпигував за критичною інфраструктурою

17 січня 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Ізмаїлі засудили ворожого агента, який шпигував за критичною інфраструктурою
СБУ затримала колаборанта. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Ізмаїлі винесли вирок російському агенту, який шпигував за критичною інфраструктурою. Держзрадник передавав дані ГУР про переміщення у річковому порту міста. 

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. 

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За інформацією відомства, найбільше ворога цікавили місця розташування електропідстанцій та українських блокпостів на території Ізмаїла.

Деталі співпраці з ворогом

Держзрадник стежив за  автотранспортом, який прибував до місцевого річпорту, та розвідував специфіку його охорони. Затримали його під час передачі чергової інформації російським окупантам. 

Який вирок виніс суд

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Колаборанту присудили 15 років увʼязнення. 

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили організатора злочинної схеми, який допомагав чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Горе-бізнесмен вивозив молодиків до Молдови у спальному відсіку рейсового автобуса. 

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