В Измаиле осудили вражеского агента, который шпионил за критической инфраструктурой
В Измаиле вынесли приговор российскому агенту, шпионившему за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
По информации ведомства, больше всего врага интересовали места расположения электроподстанций и украинских блокпостов на территории Измаила.
Детали сотрудничества с врагом
Госпредатель следил за автотранспортом, прибывающим в местный речпорт, и разведывал специфику его охраны. Задержан был во время передачи очередной информации российским оккупантам.
Какой приговор вынес суд
На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Коллаборанту приговорили к 15 годам тюрьмы.
Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили организатора преступной схемы, который помогал мужчинам призывного возраста уехать за границу. Горе-бизнесмен вывозил молодых людей в Молдову в спальном отсеке рейсового автобуса.
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