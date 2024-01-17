В Измаиле осудили вражеского агента, который шпионил за критической инфраструктурой

СБУ задержали коллаборанта. Фото: СБУ

В Измаиле вынесли приговор российскому агенту, шпионившему за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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По информации ведомства, больше всего врага интересовали места расположения электроподстанций и украинских блокпостов на территории Измаила.

Детали сотрудничества с врагом

Госпредатель следил за автотранспортом, прибывающим в местный речпорт, и разведывал специфику его охраны. Задержан был во время передачи очередной информации российским оккупантам.

Какой приговор вынес суд

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Коллаборанту приговорили к 15 годам тюрьмы.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили организатора преступной схемы, который помогал мужчинам призывного возраста уехать за границу. Горе-бизнесмен вывозил молодых людей в Молдову в спальном отсеке рейсового автобуса.