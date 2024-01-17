Вивозив ухилянтів до Молдови — на Одещині затримали організатора схеми

Злочинця затримали на кордоні. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці викрили організатора злочинної схеми, який допомагав чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Горе-бізнесмен вивозив молодиків до Молдови у спальному відсіку рейсового автобуса.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі злочинної схеми

Водій міжнародного рейсу Одеса — Кишинів підшукував потенційних клієнтів у соцмережах. За свої "послуги" він просив 6 000 доларів США. Затримали "підприємця" разом з клієнтами під час перетину кордону.

Охочих скористатися "послугою" водій консультував стосовно маршруту, умов перевезення та поведінки на пункті пропуску. Поліцейські встановлюють повне коло причетних до злочину осіб та кількість громадян, які вже встигли скористуватися "послугами" зловмисника.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.