На Одещині викрили військкома, який "відмазував" від мобілізації

ДБР затримало зловмисника. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Деталі злочинної діяльності

Горе-бізнесмен допомагав чоловікам, які прийшли до РТЦК за повісткою, уникнути мобілізації до лав ЗСУ. Він пропонував своїм "клієнтам" зробити документи про визнання їх непридатними до військової служби та зняти з військового обліку.

За свої послуги він просив від двох до трьох тисяч доларів США. Затримати його вдалося під час оформлення чергової "угоди".

Що відомо про військкома

Наразі відом, що йдеться про Сергія Прокоф'єва – військкома Саратського районного ТЦК Одеської області. За місцем його роботи тривають обшуки. Також встановлюються особи, які могли "скористатися послугами" підозрюваного.

Яке покарання загрожує

Військового затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Йому загрожує до 5 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, правоохоронці в Одеській області викрили суддю, який за хабарі дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон. За час своєї роботи правник встиг виписати понад тисячу дозволів.

Також ми писали, що Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово відсторонила від здійснення обовʼязків суддю Приморського районного суду міста Одеси Іллю Лонського. Чоловіка підозрюють в отриманні хабаря.