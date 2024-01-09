Вища рада правосуддя відсторонила від обов'язків одеського суддю

Суддя Ілля Лонський. Фото: Судово-юридична газета

Сьогодні, 9 січня, Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово відсторонила від здійснення обовʼязків суддю Приморського районного суду міста Одеси Іллю Лонського. Чоловіка підозрюють в отриманні хабаря.

Про це повідомляє Судова влада України.

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За інформацією ВРП, відповідне клопотання подав заступник Генерального прокурора Олександр Клименко.

Що відомо про справу

Суддя Лонський 19 червня отримав 2 тисячі доларів США від військовослужбовця за сприяння у справі.

Відомо, що оборудка грошей проходила через адвоката Євгена Берестового. Відповідно до узгоджених дій, юрист мав підбурити військовослужбовця до надання неправомірної вигоди за ухвалення позитивного рішення у справі про адміністративне правопорушення іншій судді цього ж суду, одержати неправомірну вигоду та передати її частину вказаному судді-спільнику.

Яке загрожує покарання

Наразі правникові повідомили про підозру за частиною 3 статті 15, частиною 3 статті 369, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини, йому загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила слідство у справі стосовно в.о. Голови Комінтернівського райсуду Одещини. Йдеться про Павла Доброва, якого підозрюють у хабарництві у великих розмірах.

Також ми писали, що правоохоронці завершили слідство щодо справи командувача ОСУВ "Одеса". Військовослужбовця викрили під час отримання хабаря у 200 тисяч гривень.