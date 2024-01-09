САП завершила слідство щодо хабарника з ОСУВ "Одеса" — деталі

Правоохоронці затримали правопорушника. Фото: САП

Правоохоронці завершили слідство щодо справи командувача ОСУВ "Одеса". Військовослужбовця викрили під час отримання хабаря у 200 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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"5 січня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі. За дорученням прокурора детективами НАБУ наразі відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення", — йдеться у повідомленні.

Деталі справи

За керівництва прокурорів САП детективи НАБУ спільно з СБУ викрили громадянина на наданні командувачу ОСУВ "Одеса" хабаря. Розмір неправомірної вигоди — 200 тис. грн. Ці кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні. Як повідомляється, командувач сприяв розслідуванню. Кримінальне провадження розпочато саме на підставі його заяви, в якій він повідомив про запропонований хабар.

Яке покарання загрожує

Чоловіка звинуватили за ч. 1 ст. 369 КК України. Йому загрожує до чотирьох років увʼязнення. Справа передана до суду.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили колишнього державного реєстратора, якого підозрюють у незаконному привласненні майна громади. Відомо, що підозрюваний заволодів прибудовою будівлі, вартість якої складає майже 5 мільйонів гривень.

Також ми писали, що сьогодні зранку в Одесі знову розгорівся скандал навколо ТЦК. Військовослужбовці в густонаселеному мікрорайоні зупинили одразу трамвай та дві маршрутки для пошуку потенційних мобілізованих.