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САП завершила следствие по взяточнику из ОСУВ "Одесса" — детали

9 января 2024 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
САП завершила следствие по взяточнику из ОСУВ "Одесса" — детали
Правоохранители задержали правонарушителя. Фото: САП
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Правоохранители завершили следствие по делу командующего ОСУВ "Одесса". Военнослужащего разоблачили при получении взятки в 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"5 января 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу. По поручению прокурора детективами НАБУ открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления", — говорится в сообщении.

Детали дела

При руководстве прокуроров САП детективы НАБУ совместно с СБУ разоблачили гражданина на предоставлении командующему ОСУВ "Одесса" взятки. Размер неправомерной выгоды — 200 тыс. грн. Эти средства передавались от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне. Как сообщается, командующий способствовал расследованию. Уголовное производство начато именно на основании его заявления, в котором он сообщил о предложенной взятке.

Какое наказание грозит

Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 369 УК Украины. Ему грозит до четырех лет заключения. Дело передано в суд.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили бывшего государственного регистратора, подозреваемого в незаконном присвоении имущества общины. Известно, что подозреваемый завладел пристройкой здания, стоимость которого составляет около 5 миллионов гривен.

Также мы писали, что сегодня утром в Одессе снова разгорелся скандал вокруг ТЦК. Военнослужащие в густонаселенном микрорайоне остановили сразу трамвай и две маршрутки для поиска потенциальных мобилизованных.

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